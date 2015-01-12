За последние двое суток режим прекращения огня нарушен 100 раз

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня на различных направлениях фронта нарушен в целом 51 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского, в селах Беркабер, Азатамут Иджеванского района и с позиций, расположенных на безымянных высотах, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гызылгаджили, Джафарли Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт, Чайлы, Гызыл Оба Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Джавахирли, Шыхлар, Шураабад, Кянгярли, Гарагашлы, Баш Гярвянд Агдамского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

Отметим, что за предыдущие сутки режим прекращения огня на различных направлениях фронта был нарушен в целом 49 раз.