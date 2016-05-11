Томас де Ваал: Баку и Ереван скептически относятся к намерениям России

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Высокопоставленные официальные лица России вмешались в дело и добились установления перемирия 5 апреля, но после этого было сделано мало".

Как сообщает Report со ссылкой Politico.eu, об этом говорится в статье политолога, специалиста по Кавказу Томаса де Ваала, комментируя посредничество России во время апрельских событий на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Россия продает оружие обеим сторонам. Примерно 85% вооружения Азербайджана приобретены из России, в то время как эта страна имеет военный союз с Арменией. Эта балансирующая игра означает, что Россия не способна определить повестку в Карабахе", - отметил Т.де Ваал.

По его мнению, Баку и Ереван скептически относятся к намерениям России. Политолог отмечает, что так как Россия не имеет военного присутствия на месте и не имеет монополии на мирный процесс, обе страны могут заблокировать планы в связи с российскими миротворческими силами, что утвердило бы влияние РФ в регионе.

"Поэтому общее мнение о том, что если дела пойдут плохо, Россия сможет их решить, неверно. До тех пор, пока не достигнут прогресс, есть большая вероятность, что вспыхнут новые бои после того, как в Баку завершатся соревнования Формулы-1", - заключил Т.де Ваал.