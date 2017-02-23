Состоялись похороны азербайджанского шехида - ФОТО

Шемкир. 23 февраля. REPORT.AZ/ Состоялись похороны ставшего шехидом азербайджанского военнослужащего.

Как сообщает западное бюро Report, военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Халилов Ханоглан Интизам оглы 1997 г.р., погибший в результате артиллерийского обстрела днем 22-го февраля вооруженными подразделениями Армении в Нагорном Карабахе наших позиций, был похоронен на кладбище шемкирского села Шеидлер.

На похоронах присутствовали близкие шехида, солдаты и офицеры военной части, где он служил, глава ИВ Шемкирского района, сотрудники министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Флаг Азербайджана, которым был накрыт гроб с шехидом, вручили его отцу. На могилу шехида, похороненного под оружейные залпы, возложили гвоздики и венки.

Отметим, что младший сын семьи Х.Халилов был призван на действительную военную службу в расположенную в Бейлаганском районе N-скую военную часть в январе 2016 года. До завершения военной службы ему оставалось 5 месяцев.