Около 30-ти иностранных журналистов посетили оккупированный Нагорный Карабах

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Около 30-ти участников прошедшего 18-23 марта в Ереване медиамарафона, посвященного т.н. "геноциду армян", посетили оккупированный армянами нагорно-карабахский регион без разрешения Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на "Кавказский узел", визит продлился три дня.

В рамках визита местные и зарубежные журналисты встретились с "руководством" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики", а также побывали в различных уголках оккупированного Нагорного Карабаха.