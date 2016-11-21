МИД Азербайджана прокомментировал уход Джеймса Уорлика с должности сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало уход Джеймса Уорлика с должности сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

В интервью Report руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев пожелал сопредседателю успехов: "Мы желаем американскому сопредседателю Джеймсу Уорлику успехов в дальнейшей деятельности. В целом, наши ожидания от сопредседателей Минской группы ОБСЕ носят не индивидуальный, а институциональный характер.

Так, в соответствии со своим мандатом, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны обеспечить урегулирование конфликта в рамках международных норм и принципов, на основе известных резолюций Совбеза ООН и Хельсинкского заключительного акта.

В конечном итоге, сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают необходимым изменение считающегося на уровне президентов неприемлемым и непродолжительным статуса-кво.

Изменение статуса-кво требует вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Очень жаль, что уже более 20-ти лет территории Азербайджана остаются под оккупацией и в регионе не обеспечены продолжительный мир и безопасность".

Напомним, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик покидает занимаемую должность. Его полномочия в качестве сопредседателя истекают 31 декабря.