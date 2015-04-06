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    Главы МИД России и Армении обсудят нагорно- карабахское урегулирование

    Эдвард Налбандян посетит Москву

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос нагорно-карабахского урегулирования будет обсужден в Москве министрами иностранных дел России и Армении Сергеем Лавровым и Эдвардом Налбандяном. Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт МИД России, глава МИД Армении посетит российскую столицу 7-8 апреля по приглашению С.Лаврова.

    В ходе встречи министры рассмотрят вопросы внешнеполитической координации, в том числе в ООН, ОБСЕ, ОЧЭС, в рамках других многосторонних форумов. По информации пресс-службы МИД, "состоится обмен мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования, в котором Россия, наряду с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль". 

    Как сообщили в МИД РФ, программой пребывания Эдварда Налбандяна в Москве предусмотрена также  встреча с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. 

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