​Главы МИД Азербайджана и Финляндии обсудили нагорно-карабахский конфликт

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В рамках участия на проходящем 4-5 декабря в Базеле (Швейцария) XXI заседании Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с финским коллегой Эркки Туомиоя.

На встрече провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и развития двусторонних связей.

Было отмечено о вкладе, вносимом Азербайджаном в энергобезопасность Европы и значимости газопроводов Trans-Anadolu и Трансадриатический газопровод.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал о переговорном процессе на пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и заявил о важности вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана для скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Заявив, что Армения создает препятствия для мирного урегулирования конфликта, Э.Мамедъяров коснулся служащих провокационным целям широкомасштабных военных учений, проводимых Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.