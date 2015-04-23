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    Генсек ОИС осудил проведение т.н."выборов" на оккупированных территориях Азербайджана

    Эти выборы являются незаконными и противоречат резолюциям Совбеза ООН, ОИС и ОБСЕ

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани осудил  проведение так называемых "выборов", которые пройдут на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе 3 мая. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, И. А. Мадани заявил, что эти "выборы" являются незаконными и противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН, Организации исламского сотрудничества и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

    Генсек ОИС также  призвал международное сообщество осудить эти нелигитимные выборы.

    Мадани  вновь заявил о неизменной и принципиальной позиции ОИС, "поддерживающей усилия Азербайджана по  мирному урегулированию территориального конфликта в рамках соответствующих международных резолюций и на основе уважения принципов территориальной целостности государств и нерушимости международно признанных границ".

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