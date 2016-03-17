Армянская сторона 117 раз нарушила режим прекращения огня

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 117 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах и в селе Гызылгаджилы Газахского района, в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Шураабад, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.