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Захарова: Россия будет содействовать продолжению диалога по урегулированию карабахского конфликта

Захарова: Москва будет помогать продолжению диалога по Карабаху

"Россия будет всячески содействовать продолжению диалога на благо урегулирования застарелого конфликта между Азербайджаном и Арменией".

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя различные позиции Азербайджана и Армении в заявлениях по итогам переговоров в Братиславе.

По ее словам, разность позиций в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта - это очевидность, иначе не было бы переговорного процесса.

"Мы со своей стороны в качестве страны, которая осуществляет соответствующие международные функции посреднического характера, будем всячески содействовать продолжению этого диалога на благо урегулирования уже затянувшегося и застарелого конфликта и конфликтной ситуации. Мы будем делать все для того, чтобы диалог продолжился конструктивно и стороны смогли бы выйти на взаимоприемлемое решение", - заявила М.Захарова.

Комментируя недавний визит главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан, М. Захарова отметила, что атмосфера на переговорах была конструктивной. 

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