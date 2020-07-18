В селах Товузского района обнаружили остатки снарядов

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометных снарядов в села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометных снарядов в села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Товузского района, которые осмотрели четыре дома и их дворовые участки.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий, специалистами агентства были обнаружены остатки 122-мм артиллерийских снарядов (ОФ-56-1), выпущенные армянскими вооруженными силами.

На территории в 470 кв.м вокруг найденных боеприпасов был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не зафиксировано.