Российские политологи осудили ракетные удары Армении по мирным городам Азербайджана

Правительство Никола Пашиняна, режим Никола Пашиняна можно трактовать только как террористическую организацию

Российские политологи выразили свое мнение по поводу постоянных ракетных обстрелов мирных городов Азербайджана со стороны Армении.

Как сообщает российскиое бюро Report, российский военный эксперт Игорь Коротченко назвал эти действия военным преступлением, за которое руководство Армении должно понести наказание.

"Это уничтожение гражданского населения, обстрел городов с мирными жителями с точки зрения норм международного гуманитарного права - это военное преступление. Здесь не может быть никаких других интерпретаций. Это военное преступление, за которое предусмотрена соответствующая ответственность и международный уголовный суд. Для чего это делается? На мой взгляд, во-первых, это свидетельство того, что на фронте боевых действий армянские боевые формирования не одержали победу и вынуждены отступать. Это отступление компенсируется вот такими обстрелами", - сказал он.

Игорь Коротченко

Старший аналитик информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" Андрей Петров охарактеризовал эти ракетные удары как террористические акты, призванные уничтожить как можно больше мирного населения Азербайджана.

"Удары по мирным городам Азербайджана - несомненные теракты против мирного населения, и сегодня мы можем сказать, что Арменией управляет террористическая организация. Правительство Никола Пашиняна, режим Никола Пашиняна можно трактовать только как террористическую организацию, у которой есть свой план и есть своя цель - уничтожить как можно больше и запугать как можно больше мирных граждан Азербайджана. И они этот план последовательно реализуют. Нужно понимать, что предыдущие удары, как и этот удар - это не были какие-то однократные действия, как месть за освобожденные территории или разовая акция устрашения. Нет. У режима Никола Пашиняна есть абсолютно чуткий план уничтожать население Азербайджана и они ему следуют. Соответственно, это нужно сейчас понять и признать всем международным организациям. Нужно признать военные преступления Армении, признать факт этих преступлений и оказать какое-либо влияние на Армению с тем, чтобы она прекратила свою террористическую деятельность".

Востоковед-тюрколог Юрий Мавашев считает, что главной целью Армении является попытка втянуть Россию в войну с Азербайджаном.

"Совершенно очевидно, что для этой войны с самого начала было характерно нанесение ударов по гражданским объектам, причем именно со стороны Армении по территории Азербайджана. Это очень ключевой момент, потому что речь идет о постоянных провокациях с тем, чтобы втянуть ОДКБ в эту войну, чтобы на стороне Армении выступила Россия".