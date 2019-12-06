Председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха принял участие в обсуждениях в Брюсселе

По инициативе Центра анализа международных отношений Азербайджана в Брюсселе, считающемся политическим центром Евросоюза, состоялся "круглый стол" в Европейском политическом центре (EPC).

Как сообщили Report в Центре анализа международных отношений (ЦАМО), на встрече, в которой принимали участие руководство азербайджанской общины Нагорного Карабаха, члены представительства ЕС в Азербайджане, представители различных структур и организаций в Брюсселе, основной темой обсуждения стали отношения Азербайджана и ЕС, последняя ситуация с армяно-азербайджанским конфликтом.

При обсуждении текущего состояния отношений между ЕС и Азербайджаном было сообщено о переговорах по рамочному соглашению, ожидающему обновления. Председатель ЦАМО Фарид Шафиев сообщил гостям, что Азербайджан заинтересован в равноправном партнерстве с ЕС, значимую основу для такого партнерства создали многочисленные проекты в сфере энергетики и транспорта, реализованные между сторонами.

В продолжение выступления Ф.Шафиев довел до внимания участников мероприятия, что Армения, грубо нарушая международное право, удерживает под оккупацией Нагорный Карабах и прилегающие районы. Он отметил, что в результате нарушающих переговорный процесс необоснованных и популистских заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в течение этого года не было достигнуто продвижений в решении проблемы. Ф.Шафиев призвал ЕС оказать решению конфликта такое же внимание и поддержку, как и к аналогичным конфликтам в регионе.

Руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев отметил недопустимость нарушения фундаментальных прав людей, которые в результате конфликта покинули родные земли и долгие годы вынуждены пребывать в статусе вынужденных переселенцев. Он сообщил о работах, которые осуществила община в течение года с избрания его председателем. Т.Гянджалиев выразил готовность к переговорам с армянским населением Нагорного Карабаха в качестве содействия мирному урегулированию конфликта.