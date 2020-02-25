Парламент Турции распространил заявление в связи с Ходжалинским геноцидом

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Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции распространила заявление в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в документе обращаются к международной общественности с требованием проявить серьезную реакцию на геноцид.

В заявлении также приведена кратная информация о Ходжалинском геноциде.

В документе подчеркивается, что свидетели тех кровавых событий и пострадавшие в ходе геноцида все еще живы, и события в Ходжалы - не историческое событие, а горькая реальность нашей современности: "Мы еще раз подчеркиваем, что для того, чтобы такие геноциды, являющиеся кровавым пятном в истории человечества, не повторялись впредь, международная общественность в рамках решений Совбеза ООН, ОБСЕ и ОИС должна оказать надлежащее внимание Ходжалинскому геноциду и проявить нужную реакцию. Мы выражаем солидарность с нашими азербайджанскими братьями в этой справедливой борьбе. Мы хотим, чтобы виновные в этой трагедии предстали перед международным судом. Армения должна в скорейшее время покинуть оккупированные территории".