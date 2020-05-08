Нагорно-карабахский вопрос был обсужден на престижном радио США

В престижной американской радиопрограмме "Джон Батчелор Шоу" обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщили спецкору Report в посольстве, в программе приняли участие профессор Университета Джорджтауна, известный специалист в сфере энергетики Бренда Шаффер и посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

В преддверии годовщины оккупации Шуши известный журналист Джон Батчелор задал послу Э.Сулейманова вопросы о текущем положении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и деталях проблемы. Он также уточнил мнение дипломата о ситуации в регионе, трудностях в период пандемии коронавируса.

Дж.Батчелор отметил, что в период пребывания в Баку он стал свидетелем развития страны, проводимых широкомасштабных реформ и др.

Посол рассказал, что в результате захватнической политики Армении 20% земель Азербайджана были оккупированы, около 1 млн человек стали вынужденными переселенцами. Он отметил, что продолжение руководством Армении захватнической, шовинистской политики наносит удар не только по Азербайджану и региону, но по будущему армянского народа.

Другой гость программы, профессор Б.Шаффер поделилась мнением об урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В завершении Дж.Батчелор пожелал терпения близким жертв, число которых увеличилось в последнее время из-за провокаций армянской стороны.

Вюсаля Аббасова