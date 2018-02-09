Мамедъяров: В настоящее время ощущается определенная интенсивность, конкретика и логический ход переговорного процесса

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время ощущается определенная интенсивность, конкретика и логический ход переговорного процесса".

Как сообщает Report, об этом в интервью печатному органу парламента Франции – журналу “Le Journal Du Parlement” заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Он отметил, что Азербайджан поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, однако необходимо предпринять более решительные и действенные шаги в этом направлении. Совместными усилиями была выработана дорожная карта поэтапного решения конфликта.

“Cопредседатели Минской группы не должны позволить Армении срывать переговорный процесс, им необходимо, оказать политико-дипломатическое давление на Армению, добиться вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, только в этом случае возможны подвижки в переговорном процессе.

В настоящее время ощущается определенная интенсивность, конкретика и логический ход переговорного процесса. Азербайджан совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит прикладывать усилия для решения нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан, подвергшийся оккупации, свыше миллиона жителей которого стали жертвами этнических чисток, более всех заинтересован в урегулировании конфликта.

Мы надеемся, что Франция продолжит активно содействовать нагорно-карабахскому урегулированию. Решение армяно-азербайджанского конфликта, исходя из уважения к принципам территориальной целостности и суверенитета государств, создаст основы для стабильного развития и всестороннего регионального сотрудничества на Южном Кавказе. От этого выиграют не только региональные страны, но и наши партнеры в ЕС, в том числе Франция".