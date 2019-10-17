Мамедъяров: Немного разочарован последней встречей по Карабаху в Нью-Йорке

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Если стороны нагорно-карабахского конфликта хотят двигаться вперед и действительно хотят его политического решения, то нужно начать субстантивные переговоры.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью российскому изданию "Известия".

"В последний раз мы встречались в США месяц назад. Я уже говорил, что, к сожалению, мы должны говорить не о переговорах, а именно о встрече. Хотя последняя такая встреча у нас с армянским коллегой была в Нью-Йорке при участии Минской группы, честно говоря, я ею немного разочарован", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, если стороны хотят двигаться вперед и действительно хотят политического решения этого конфликта, то, конечно, нужно начать то, что называется "субстантивные переговоры".

По его мнению, все, что было заложено в Мадридский документ в 2008 году, затем в его пересмотренную версию за 2010 год, потом в Казанский документ — "всё это перерабатывается, перерабатывается, но в принципе остается основой для переговоров".

"И мы всё время говорим нашим сопредседателям: мы никуда не денемся, надо сидеть и предметно вести переговоры с Ереваном по документу, который сегодня находится на столе", - отметил министр.