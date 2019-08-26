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Кыргызский исследователь: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта сильно затянулось

Кыргызский исследователь: Урегулирование нагорно-карабахского конфликт

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта сильно затянулось. 

Как сообщает Report, об этом заявил заслуженный юриста Кыргызстана , доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев на презентации научной работы, посвященной правовым и политическим аспектам нагорно-Карабахского конфликта в Университете ADA.

По его словам, тема сепаратизма, к сожалению, остается актуальной  и весьма острой для всех.

"Разрешение карабахского конфликта сильно затянулось, сопредседатели МГ ОБСЕ  немного оттолкнулись от Мадридских принципов. Статус-кво устраивает Армению, а время в этом плане играет против Азербайджана",- отметил он.

"Во время своего исследования я выявил тот факт, что в плане терминологии можно увидеть несправедливость. Часто употребляется термин "противоборствующие стороны", что является неверным. Есть сторона- агрессор, оккупант - Армения, и есть пострадавшая сторона - Азербайджан. Поддержка Арменией сепаратизма в Карабахе в конце 80-х была подготовкой к аннексии", - подчеркнул К. Осмоналиев.

По его словам, многие страны пострадали от сепаратизма. "В частности, мы в Кыргызстане столкнулись с гражданским противостоянием, когда также были слышны призывы к сепаратизму", - отметил юрист.

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