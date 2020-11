Хикмет Гаджиев обратился в ЮНИСЕФ и ООН в связи с нападениями армян на Барду

"Еще одна невинная жертва армянского террора. 16-летний Шахмалы был убит сегодня в Барде в результате преднамеренного нападения Армении на мирных граждан Азербайджана. Барда находится далеко от зоны боевых действий".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В связи с этим, Хикмет Гаджиев обратился в ЮНИСЕФ и Совет ООН по правам человека.