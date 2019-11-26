Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха выступил с заявлением

Председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев выступил с заявлением.

Как сообщает Report в тексте заявления говорится:

"Как известно, группа журналистов из Азербайджана и Армении, в том числе из армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в эти дни совершила взаимные визиты. Визит был организован личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком и его представителями в Баку, Ереване и Ханкенди.

В ходе визита армянские журналисты провели встречи с азербайджанскими коллегами, представителями гражданского общества и исследовательскими центрами, посетили русские православные, еврейские, католические церкви, действующие в нашей стране в свободной и мирной остановке, посетили службу ASAN, центр DOST, побывали в Гяндже и Губе. Также армянские журналисты ознакомились с армянской церковью в центре Баку, в которой хранятся книги на армянском языке.

Азербайджанская община Нагорного Карабаха также участвовала во встречах с армянскими журналистами.

Армянские журналисты ознакомились с развитием Азербайджана, мультикультурной средой в нашей стране, своими глазами увидели мир и стабильность, заботу государства о гражданах и процветание регионов.

Азербайджанские журналисты на транспортных средствах ОБСЕ побывали в Армении и оккупированных Шуше и Ханкенди, встретились и провели обсуждения с армянской общиной Нагорного Карабаха.

Визит армянских журналистов, в том числе одного журналиста из армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в Баку, Гянджу и Губу, визит азербайджанских журналистов в Шушу и Ханкенди и встречи с местной армянской общиной способствуют диалогу между армянской и азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Мы всегда поддерживали и поощряли диалог, мирное сосуществование азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики. Осуществленные визиты и встречи рассматриваем именно в этом контексте".