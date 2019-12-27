Председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона дал отчет

"Минует год с формирования нового правления "Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики".

Как передает Report, в связи с этим состоялось заседание правления.

Председатель общины Турал Гянджалиев выступил с расширенным отчетом о проделанных в течение года работах, реализованных проектах.

Он сказал, что одними из основным вопросов были проведение регулярных встреч в международных структурах, донесение до сведения представителей этих структур позиции азербайджанской общины нагорно-карабахского региона по различным вопросам. С этой точки зрения особое значение имеют встречи с делегацией во главе с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, сопредседателями Минской группы ОБСЕ, действующими в стране послами стран-членов Минской группы, дипкорпусами других стран, Евросоюзом, Советом Европы, ООН, Бакинского офиса Комитета Красного креста и др.

В завершении члены правления высказались о работах, проделанных за один год.