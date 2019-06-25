Глава Агдамского ИВ проинформировал представителей ОБСЕ о провокациях армян

"Я проинформировал представителей ОБСЕ о провокациях, совершаемых в последние дни вооруженными силами Армении на линии фронта".

Об этом карабахскому центру Report сообщил глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов.

В.Гасанов встретился 25 июня в здании Исполнительной власти района с полевыми помощниками личного представителя - Огнйеном Йовичем, Саймоном Тиллером и представителем Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВС) полковником-лейтенантом Гарри О`Коннором.

Глава ИВ отметил, что армяне стреляют по гражданскому населению близ линии фронта, а также совершают пожары на оккупированных азербайджанских территориях: "В последний раз армяне вновь совершили пожар несколько дней назад. Пожар перекинулся на кладбище села Мирашелли Агдамского района. Об этих совершаемых армянами на линии фронта провокациях я проинформировал представителей ОБСЕ. Они передадут руководству ОБСЕ наши слова".

Отметим, что в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении проходит мониторинг.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проводят полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, Мартин Шустер и представитель ГПВС полковник-лейтенант Ральф Босхард.