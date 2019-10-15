Французский депутат: Армения оккупировала часть азербайджанских земель

"Армения оккупировала часть азербайджанских земель".

Об этом французскому бюро Report заявил член группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальном собрании Франции депутат Гай Брикот (Guy Bricout).

Он сказал, что сделает все возможное для урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен. Я избран от оппозиционной партии. Однако сделаю все возможное для того, чтобы Франция приложила больше усилий и конфликт нашел свое решение".

Депутат отметил, что во Франции об Азербайджане знают за счет авторитетных международных мероприятий: "Во Франции больше говорят об Армении и французская пресса пишет больше об этой стране. Азербайджан связывают с такими крупными мероприятиями, как "Формула 1" и другими. Реальную ситуацию по нагорно-карабахскому конфликту я осознал лишь находясь в Азербайджане".