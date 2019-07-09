Дональд Туск: Военного решения нагорно-карабахского конфликта нет

"Военного решения нагорно-карабахского конфликта нет, а есть только политическое урегулирование в соответствии с международным правом и принципами".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в рамках визита в Азербайджан.

"Европейский союз продолжает полностью поддерживать усилия сопредседателей Минской группы и их стремление к справедливому и прочному урегулированию, основанному на основных принципах Хельсинкского заключительного акта", - заявил Д. Туск.

"Мы ценим общее снижение напряженности, но, как и сопредседатели, мы обеспокоены недавними жертвами на линии соприкосновения. Сдержанность важна, равно как и меры по восстановлению атмосферы, способствующей миру и благоприятной для продуктивных переговоров. ЕС уже поддерживает деятельность по установлению мира и готов содействовать конкретным мерам по подготовке населения к миру", - подчеркнул президент Европейского Совета.