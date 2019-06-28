Действующий председатель ОБСЕ встретился с сопредседателями Минской группы

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак встретился с сопредседателями Минской группы Игорем Поповым из Российской Федерации и Эндрю Шофером из Соединенных Штатов Америки, которые также выступают от имени сопредседателя Минской группы Стефан Висконти из Франции и личного представителя действующего председателя Анджей Каспршик.

Как передает Report, председатель Лайчак был проинформирован о результатах недавних консультаций сопредседателей, в том числе встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся под эгидой сопредседателей в Москве 15 апреля и Вашингтоне 20 июня.

Сопредседатели также проинформировали словацкого председателя о прогрессе в гуманитарных вопросах, включая обмен пленными между Арменией и Азербайджаном в начале дня.

Лайчак выразил свою полную поддержку Минскому процессу и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах.

Комментируя обмен пленными, действующий председатель сказал: «Мы приветствуем этот гуманитарный жест, который показывает, как диалог может принести положительные результаты людям, затронутым конфликтом».