Бренда Шаффер: Провокационные действия Армении мешают миру

"Армянское лобби не хочет установления мира в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявила профессор Джорджтаунского университета, известный специалист в области энергетики Бренда Шаффер в интервью известной американской радиопрограмме "Джон Батчелор Шоу" (John Batchelor show).

Профессор отметила недопустимость провокационных действий Армении и армян на фоне переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поскольку это только мешает миру.

Б.Шаффер подчеркнула, что проживающие в США армяне, прибегая к различным провокациям посредством сайтов и социальных сетей, препятствуют подготовке народов к миру.

Вусаля Аббасова