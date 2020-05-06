Армяне угрожают террором главе азербайджанской общины Нагорного Карабаха

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"Мы осуществляем очень активную деятельность в социальных сетях, особенно в контексте информационной войны. Учитывая, что в настоящее время основная часть информационной войны осуществляется на платформе социальных сетей, мы вынуждены быть активными и там. Есть много атак на нас, особенно из-за нашей деятельности в социальных сетях в последнее время, нам даже угрожают смертью".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев.

"Некоторые агрессивные, радикальные силы из Армении и Нагорного Карабаха пишут, что намерены нас убить во время наших очередных зарубежных визитов и совершить против нас террористический акт. Отдельные пользователи социальных сетей из Армении напоминают нам террористическую операцию "Немезис". Как вы знаете, операция “Немезис" была террористическим актом, совершенным армянскими дашнаками против общественно-политических деятелей Османской империи", - подчеркнул Т.Гянджалиев.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах 9 февраля этого года Турал Гянджалиев был избран депутатом Милли Меджлиса от Ханкендинского избирательного округа №122.

С 20 декабря 2018 года он возглавляет азербайджанскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.