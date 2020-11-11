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Американский политолог: Рад видеть такое историческое достижение

Американский политолог: Рад видеть такое историческое достижение Питер Тейс прокомментировал победу Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
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11 ноября 2020 г. 11:29
Американский политолог: Рад видеть такое историческое достижение
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Эксперт в области международных отношений Питер Тейс проанализировал, какое значение имеет для всего мира блестящая победа Азербайджана и решение нагорно-карабахского конфликта. Как заявил Report американский политолог "обеспечение полного территориального суверенитета Азербайджанской Республики и вывод фашистских вооруженных сил Армении с суверенной территории Азербайджана, является важнейшим событием, сохраняющим мир и стабильность в истории Европы после окончания Второй мировой войны".

"Не менее важен и сам факт, что Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев проявил себя как выдающийся главнокомандующий, дальновидный европейский лидер, настоящий хранитель уважения к международному праву. Президент Ильхам Алиев при неизменной поддержке выдающихся военных стратегов Вооруженных сил Азербайджана решительно отстаивал демократические принципы, продвигаемые Европейским Союзом, и воплотил в жизнь тридцатилетнюю мечту каждого азербайджанца, который стремился вернуться в свои родные земли и в родные села. Армянское террористическое политическое военное руководство и Вооруженные силы Армении совершали геноцид против гражданского населения Азербайджана, против детей и женщин, включая Ходжалинский геноцид и другие чудовищные преступления.",- отметил политолог.

Тейс в своем сообщении подчеркнул, что начинается новый и важный этап для Азербайджана. Он утверждает, что "сегодня социальная справедливость, и неотъемлемые права человека четко поддерживаются на благо народа Азербайджана, на обеспечение здорового устойчивого развития в регионе, и принятое заявление является важным этапом для народа Азербайджана и первая реальная политическая попытка за более чем за тридцать лет оказать давление на руководителей армянского террористического правительства с целью заставить их соблюдать пункты международного права, Всеобщую декларацию прав человека и, прежде всего, оставить в покое миролюбивый и трудолюбивый народ Азербайджана".

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Версия на английском языке Peter Tase: "I am truly excited to observe such a historic accomplishment"

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