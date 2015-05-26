Величка - польский "Дуздаг" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня вряд ли кому-то что-то напомнит название польского города Величка, однако стоит упомянуть "соляные копи", как все сразу скажут, что слышали про них.

Сегодня копи представляют собой сеть шахт, уходящих на семь уровней вглубь земли. Самое глубокое место в шахте находится на расстоянии 335 м, а общая длина галерей - около 300 км. Однако для туристов открыты к доступу лишь три уровня, но и этого достаточно, чтобы поразить воображение человека.

15 млн. лет назад на территории современной Польши находилось миоценовое море, которое в результате изменения климата и вскипания привело к соляным отложениям в этом регионе. Но интереснее всего история о том, как люди нашли здесь соль, точнее легенда об этом. Согласно легенде, венгерская принцесса Кинга должна была выйти замуж за короля Болеслава Пятого из Кракова. Выходя замуж, Кинга попросила отца - короля Белу, подарить ей в качестве приданого соляную шахту, так как раньше соль ценилась на вес золота. Отец выполнил желание любимой дочери, но она не смогла бы взять свое приданое с собой. Тогда она бросает свое кольцо в шахту и уезжает в Краков. Однако, не доехав до города, она приказывает своим подданным вырыть яму, и обнаруживает там соль. Более того, рабочие находят ее кольцо, которое она бросила в Венгрии. С этого момента Польша становится богатой страной, а добытая соль позволила преобразовать страну. Сегодня, Кинга, причисленная к лику святых, является покровительницей шахтеров.

Хотя сегодня соль уже не является столь драгоценной как золото, драгоценными теперь здесь являются туристы, для которых созданы все условия. Они могут просто прогуляться по шахтам, дыша совершенно чистым воздухом, в котором нет микробов, могут почувствовать себя горняком и добыть для себя немного соли, а могут просто провести неделю в специальном санатории, который обойдется в 1800 польских злотых (порядка 515 манатов).

Однако шахта примечательна не только этим. Здесь имеется одна из самых глубоких в мире часовен, носящих имя святой Кинги. Здесь даже устраивают свадьбы и прочие празднества. Кстати, в молодости в шахте работал также будущий папа Иоанн Павел II, которого здесь очень почитают, и которому шахтеры сами сделали памятник из ...соли. Здесь также есть огромная люстра из соли и даже реплика всемирно известной картины да Винчи "Тайная вечеря". Художник так искусно выполнил ее в стене из соли, что по мере удаления от картины, ее глубина еще больше увеличивается, как в 3D фильмах.

А еще тут есть подземные озера, соленость в которых сопоставима с соленостью в Мертвом море.

Чтобы перечислить все чудеса этой шахты, которая напоминает собой путешествие на другую планету, не хватит одного листа бумаги. Здесь очень много статуй, различных горных структур, часовен. Все это важно для шахтеров, ведь они были очень верующими людьми и им приходилось каждый день спускаться в шахту.