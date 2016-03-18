В связи с Днем синдрома Дауна в Баку прошло шествие "Мы такие же, как все!" - ФОТО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня молодежное объединение Низаминской районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Общественное объединение "Забота - во имя здорового поколения" провели шествие "Мы такие же, как все!" по случаю Международного дня человека с синдромом Дауна.

Как сообщает Report, в шествии приняли участие председатель молодежного объединения Низаминской районной организации ПЕА и Общественного объединения "Забота - во имя здорового поколения" Севиндж Абдуллаева, депутат Ганира Пашаева, глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов, лица с синдромом Дауна, их родители, учителя и педагоги, рабочий состав объединения, представители СМИ и другие.

Целью шествия, проводимого в "Парке Гейдар - Park Bulvar” в Низаминском районе, было привлечение внимания общественности к данной проблеме накануне 21 марта - Международного дня человека с синдромом Дауна.

Председатель Общественного объединения "Забота - во имя здорового поколения" Севиндж Абдуллаева в ходе своего выступления заявила, что ежегодно 21 марта во всем мире отмечается как день людей с синдромом Дауна.

Она отметила, что данным шествием они хотели подчеркнуть важность интеграции людей с синдромом Дауна в социальную жизнь.

На мероприятии также выступили депутат Ганира Пашаева, глава Исполнительной власти Ариф Гасымов, которые выразили благодарность организаторам шествия.

Отметим, что Общественное объединение "Забота - во имя здорового поколения" учреждено по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В общественное объединение входят Центр реабилитации детей "Гайгы" и Центр реабилитации лиц с синдромом Дауна. Центр реабилитации детей "Гайгы", расположенный в Низаминском районе, предусмотрен для детей, больных детским церебральным параличом в возрасте 3-7 лет. Наряду с учебно-воспитательной деятельностью, центр проводит реабилитационные мероприятия. В Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна проводится реабилитация детей и подростков, формируются навыки общения, самообслуживания и простой трудовой деятельности, обеспечивается их интеграция в общество. Основной целью объединения является организация медицинского лечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, их реабилитации, возможности участия во всех сферах общественной жизни наряду с другими гражданами, и проведение соответствующих работ в этом направлении.