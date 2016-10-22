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    В Бухаресте проводится международное автошоу - ФОТО

    Посетителя представлены до 200 новых моделей автомобилей

    Бухарест. 22 октября. REPORT.AZ/ В столице Румынии Бухаресте проводится 14-я Международная выставка автозапчастей (Bucharest Auto Show & Accessories 2016).

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на выставке посетителям представлены до 200 новых моделей автомобилей.

    Среди продемонстрированных марок есть автомобили компаний Alfa Romeo, Mercedes-Benz, BMW, Jeep, Maserati, Ford, Fiat, Jaguar, Hyundai, Nissan, Citroën, Peugeot, KİA,  Volkswagen, Opel и др. В центре внимания находятся гибриды, электрические автомобили. 

    Выставка продлится до 30 октября. 

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