В Бухаресте проводится международное автошоу - ФОТО

Бухарест. 22 октября. REPORT.AZ/ В столице Румынии Бухаресте проводится 14-я Международная выставка автозапчастей (Bucharest Auto Show & Accessories 2016).

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на выставке посетителям представлены до 200 новых моделей автомобилей.

Среди продемонстрированных марок есть автомобили компаний Alfa Romeo, Mercedes-Benz, BMW, Jeep, Maserati, Ford, Fiat, Jaguar, Hyundai, Nissan, Citroën, Peugeot, KİA, Volkswagen, Opel и др. В центре внимания находятся гибриды, электрические автомобили.

Выставка продлится до 30 октября.