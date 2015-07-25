В Баку проходят вступительные экзамены - ФОТО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходят вступительные экзамены в вузы для абитуриентов (выпускников этого года) по II и III группам специальностей на 2015/2016 учебный год.

Как сообщает сотрудник Report, собравшиеся во дворах школ и университетов близкие абитуриентов ждут окончания экзамена.

Экзамен в Баку, на котором принимают участие 12 тыс. абитуриентов, начался в 11:30.

Как сообщил Report один из родителей, ожидающий своего ребенка у Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС), его сын занимается боксом и желает поступить в АГАФКС. Рассказав о своих переживаниях, отец абитуриента отметил, что это первый шаг его сына на пути к карьере и он выразил уверенность в том, что в случае зачисления в вуз, его ребенок станет успешным спортсменом.

Ожидающие абитуриентов их близкие рассказали об отсутствии каких-либо неудобств.

Свое переживание также не скрывали родители абитуриентов, сдающих экзамен в школе №135. Один из них сказал, что сегодня экзамен сдает его третий ребенок, и добавил, что двое его детей уже являются студентами вузов.

Ожидающая свою дочь у школы №248 Гюльнара Алиева рассказала, что ее старшая дочь - студентка 4 курса Азербайджанского университета иностранных языков, а сдающая сегодня экзамен младшая дочь Лала хочет поступить в Академию государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

Фото: Исмаил Нур