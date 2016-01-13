​В Баку почтили память нефтяников, погибших и пропавших без вести на месторождении "Гюнешли" - ФОТОРЕПОРТАЖ

В акции также принял участие депутат Айдын Мирзазаде

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Национальном приморском бульваре почтили память нефтяников, погибших и пропавших без вести при пожаре на 10-ой морской нефтедобывающей платформе на месторождении "Гюнешли".

Как сообщает Report, по случаю 40 дней с момента гибели нефтяников жители Баку возложили гвоздики вдоль берега.

В акции также принял участие завотделом политического анализа и прогнозирования исполнительного секретариата Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Айдын Мирзазаде.

Напомним, что 4 декабря 2015 года на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газопровода из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека. Тела 11 погибших нефтяников были переданы семьям, поиски 22 человек продолжаются.