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    Плотность автомобилей на азербайджано-российской границе ликвидирована - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Джавид Надиров: За день более 160-ти грузовых машин беспрепятственно отправляются в Россию

    Хачмаз. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Плотность автомобилей на азербайджано-российской границе ликвидирована".

    Об этом в интервью корреспонту северного бюро Report сказал замначальника таможенно-пропускного пункта "Самур" Джавид Надиров.

    По его словам, за день более 160-ти грузовых машин беспрепятственно отправляются в Россию: "После посещения территории председателем Государственного таможенного комитета Айдыном Алиевым проблема была решена коренным образом. Затем таможенно-пропускной пункт "Самур" посетил начальник Федеральной таможенной службы Дагестана Руслан Яхъяев, который встретился с начальником Хачмазского таможенного управления Азером Мамедовым. Проблема была решена. В российском таможенно-пропускном пункте Яраг-Газмалар уже перешли на усиленный режим работы".

    Report предлагает вниманию читателей видеорепортаж, подготовленный корреспондентом, командированным в таможенно-пропускной пункт "Самур". 

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