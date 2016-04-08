Древние пирамиды Египта и загадочный Сфинкс - ФОТОРЕПОРТАЖ

Каир. 8 апреля. REPORT.AZ/ Что приходит в голову каждого человека, когда речь заходит о Египте? Естественно, пирамиды, мумии, Сфинкс. Эти исторические объекты, существующие уже на протяжении 4 тыс. лет, стали магнитом, притягивающим каждый год в Египет сотни тысяч туристов. Находясь рядом с пирамидами, трудно поверить, что сооружения такого масштаба воздвигались руками человека. Report представляет репортаж из этой "колыбели цивилизации".

Всего в Египте насчитывается до 110 пирамид, но самыми известными являются расположенные в некрополе Гизы пирамиды Хефрена, Хеопса и Микерина. Самой большой из них является пирамида Хеопса высотой 138 м. Пирамида Хефрена ниже лишь на 2 м, но при этом она сохранила первозданную облицовку. К сожалению, сегодня кроме камней от былых богатств в пирамиде не осталось ничего. Большая часть богатств была разворована либо древними грабителями, либо увезена французами, немцами и англичанами. Найденные в пирамидах мумии, 12-килограммовая золотая маска Тутанхамона и прочие находки сегодня хранятся во всемирно известном Каирском музее.

Для постройки одной пирамиды рабочим требовалось до 2,5 млн. каменных блоков, которые вырезали в карьерах недалеко от Каира и доставляли на место стройки, а мрамор для пирамид доставляли с юга Египта по реке. До сих пор ученые не выяснили, как египтянам удалось построить эти пирамиды без посторонней помощи, учитывая, что вес одного каменного блока достигает двух тонн, а для постройки пирамиды требуется 40 лет - 20 на вырезание блоков, 20 на строительство.

В гробницу, помимо мумии фараона, клали самые ценные и дорогие вещи, которые он мог использовать в потустороннем мире. Рядом с пирамидами строили еще пирамиды поменьше - для матерей, жен и детей фараонов.

Интересен также и сам процесс мумификации. Тело покойного фараона доставляли в храм, после чего вынимали его внутренние органы - печень, желудок, сердце, которые клались в отдельные кувшины. Мозг же древние жрецы удаляли через нос, так как бальзамировать его не представлялось возможным.

Другим важным и, пожалуй, не менее загадочным памятником некрополя Гизы является Большой Сфинкс - вырезанное из известняковой глыбы тело льва с лицом человека. Размеры статуи впечатляют - ее длина — 72 м, высота — 20 м; между передними лапами некогда располагалось небольшое святилище. Неизвестно, кто обнаружил Сфинкса первым, но к сожалению, в первозданном виде статуя до наших дней не сохранилась. Так, во время битвы у пирамид в 1798 году в ходе войны между французами и египтянами, ядро, пущенное французами во время боя, повредило Сфинксу нос. Еще одной потерей стала церемониальная борода, которую британцы просто-напросто "прихватили" с собой в Лондон.

Сегодня пирамиды и Сфинкс сталкиваются с многими проблемами. Это вандализм, неуважение людей к истории, песчаные наносы, эрозия и ухудшение экологии Каира и Гизы. Тем не менее, благодаря усилиям реставраторов, эти гигантские памятники все еще предстают перед туристами со всего мира во всей своей красе, а в импровизированном концертном зале поблизости во время наступления темноты зрителям показывают лазерные и световые шоу, которые подробнее рассказывают людям об истории этих сооружений.

Несмотря на то, что ученым удалось многое узнать о создании пирамид и Сфинкса, часть этих знаний до сих пор остаются лишь гипотезами. Древние пирамиды и Сфинкс продолжают хранить свои загадки на протяжении многих веков.