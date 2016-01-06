Пешеходы, нарушающие ПДД у светофора в Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что в Баку на улицах и проспектах с интенсивным движением транспорта для удобства людей установлены светофоры перед пешеходными переходами, некоторые из жителей столицы не соблюдают правила.

Как сообщает Report, на проспекте Ходжалы перед станцией метро "Шах Исмаил Хатаи" установлены 4 новых электронных светофора. Однако пешеходы не следуют правилам, поэтому на этой территории вновь возникают пробки. В ходе проведенного опроса нарушившие правила пешеходы заявили, что не видели светофор.

Отметим, что согласно ст. 151.2 Кодекса об административных правонарушениях, водителя, нарушившего ПДД у светофора, ожидает штраф на сумму 60 манатов и 3 балла. А пешеходов штрафуют на 20 манатов.