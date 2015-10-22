​Перед Бакинским международным автовокзалом вновь произошел оползень - ВИДЕО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ У северного въезда в Баку перед Бакинским международным автовокзалом вновь произошел оползень. Как сообщает Report, в результате оползня образовались трещины на асфальтовом покрытии магистральной дороги Баку-Сумгайыт у въезда в Баку. Сейчас ведутся работы по укреплению территории с привлечением тяжелой техники. Смежная с магистральным шоссе дорога осела на глубину 1 м.

В настоящее время стены автовокзального комплекса укрепляются с помощью железных конструкций с целью предотвращения нанесения ущерба зданию.