Мемориал 11 сентября в Нью-Йорке - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Cегодня исполняется 17 лет со дня терактов 11 сентября в США, в результате которых погибли почти 3000 человек.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены в самые высокие небоскребы Нью-Йорке - башни Всемирного торгового центра, которые затем обрушились.

В Нью-Йорке сегодня пройдут памятные мероприятия по случаю 17-й годовщины трагедии. Сотни выживших и родственников погибших соберутся на площадке Граунд-Зиро, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В небо будут спроецированы два луча света в память о тех, кто погиб в результате теракта.

Report представляет фоторепортаж с места, где когда-то возвышались башни Всемирного торгового центра, а сегодня возведен Национальный мемориал 11 сентября.

Памятник американо-израильского архитектора Майкла Арада, строительство которого было завершено в 2008 году, представляет собой два огромных бассейна, расположенных на месте фундаментов башен-близнецов и повторяют их контуры. По стенам фундаментов низвергаются водопады — символ скорби и нескончаемого потока слез по погибшим. По краям на мраморных плитах выгравированы бронзой имена всех жертв этих терактов.

Даже сегодня, 17 лет спустя после трагедии, более трети останков жертв остаются неопознанными. За пять последних лет удалось идентифицировать останки лишь пяти человек. Всего установлены личности 1642 погибших.

При терактах 11 сентября погибли люди из более чем 90 стран. Самой старшей жертве было 85 лет, самой младшей — 2 года.