Капитан азербайджанской армии: Мы дали врагу достойный отпор - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

"Мы освободим свои земли от армянских оккупантов, как только получим приказ "В бой!"

Тертер. 4 мая. REPORT.AZ/ "Мы дали врагу достойный отпор. Армянские военнослужащие покинули свои позиции, и убежали, оставив боеприпасы".

Об этом корреспонденту карабахского бюро Report заявил капитан азербайджанской армии Мирдамет Багиров.

М.Багиров, уничтоживший во время произошедших в начале апреля событий на линии фронта большое количество техники и живой силы армянских военных формирований, заявил, что азербайджанская армия не только пресекла диверсию армян, но и освободила находившиеся под оккупацией стратегические позиции и высоты: "Армяне увидели силу азербайджанской армии. Мы продвинулись вперед и укрепились на необходимых для нас позициях и высотах. Мы ждем приказа Верховного главнокомандующего и освободим свои земли от армянских оккупантов, как только получим приказ "В бой!".

Report предлагает видеорепортаж о сражающихся на линии фронта военнослужащих.