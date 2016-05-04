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    Капитан азербайджанской армии: Мы дали врагу достойный отпор - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Мы продвинулись вперед и укрепились на необходимых для нас позициях и высотах

    "Мы освободим свои земли от армянских оккупантов, как только получим приказ "В бой!"

    Тертер. 4 мая. REPORT.AZ/ "Мы дали врагу достойный отпор. Армянские военнослужащие покинули свои позиции, и убежали, оставив боеприпасы". 

    Об этом корреспонденту карабахского бюро Report заявил капитан азербайджанской армии Мирдамет Багиров. 

    М.Багиров, уничтоживший во время произошедших в начале апреля событий на линии фронта большое количество техники и живой силы армянских военных формирований, заявил, что азербайджанская армия не только пресекла диверсию армян, но и освободила находившиеся под оккупацией стратегические позиции и высоты: "Армяне увидели силу азербайджанской армии. Мы продвинулись вперед и укрепились на необходимых для нас позициях и высотах. Мы ждем приказа Верховного главнокомандующего и освободим свои земли от армянских оккупантов, как только получим приказ "В бой!". 

    Report предлагает видеорепортаж о сражающихся на линии фронта военнослужащих.

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