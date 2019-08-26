Школьный педагог Мехрибан Алиевой: Такого человека забыть трудно - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В 1981 году первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, тогда еще Пашаева, окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку.

Report представляет читателям интервью с нынешним директором этой школы Юлией Керимовой и учительницей Мехрибан Алиевой Абдуллаевой Валерией Александровной.

"Конечно, то что такой гражданин, первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева окончила нашу школу - это пример и мотивация для всех наших учеников. Она является примером любви к родине, отношения к образованию. Часто родители приходят к нам и говорят, что хотим, чтобы наши дети обучались в школе, где училась Мехрибан ханым. Это конечно же, для нас большая честь",- сказала Юлия Керимова.

Директор школы отметила, что в 2014-ом году, после ремонта школы, ее администрация решила преподнести Мехрибан Алиевой сюрприз, и позвала на открытие одну из ее школьных учительниц Абдуллаеву Валерию Александровну.

Директор средней школы №23 Юлия Керимова

Валерия Александровна преподавала ей русский язык и литературу в старших классах, и до сих пор с большой теплотой вспоминает свою ученицу.

"Нельзя было не заметить ее. Нельзя было не заметить, во-первых ее внешность, она была необычайно обаятельна, красива. Очень скромна в своем поведении. Она была обычной ученицей, такой как все. Но отличалась тем, что у нее были очень взыскательные родители, которые очень следили за дочерью. Они постоянно бывали в школе, интересовались ее успехами.... Она всегда была скромной.... Она никогда не хотела показать, что она лучше других или в чем-то выделяется. Она была обыкновенной ученицей Мехрибан Пашаевой",- вспоминает ее учительница.

Валерия Александровна отметила, что Мехрибан Алиева была в хороших отношениях и с одноклассниками, и учителя очень ценили ее: "У нее был очень дружный класс. В классе отношение к ней было изумительное. Я могу сказать, что она была очень выдержанна, умела себя вести и очень уважительно, дружески, с любовью относилась к своим одноклассникам. И они это чувствовали и точно также относились к ней".

Педагог Валерия Абдуллаева

В. Александровна говорит, что М. Алиева обладала исключительными данными и знаниями, отмечая что, все это давалось ей и благодаря ее характеру.

"Это было, прежде всего, упорство, желание достичь своей цели. Потому что так учиться, как училась она, не всем удавалось. Она училась всегда отлично и закончила школу с золотой медалью. Поэтому считаю эти качества главной чертой ее характера, но и конечно же, искренность и доброту. Она хотела быть врачом. Она шла к своей цели очень упорно и правильно. Она и не себя не ущемляла ни в чем, успевала все. И с классом пообщаться, и учиться так, чтобы это было заметно, что это одна из лучших звездочек школы. Я думаю, что из нее был бы прекрасный врач, но она стала общественным деятелем и будучи им, она показала эти же качества, но смогла сделать еще больше полезного, нужного, хорошего".

Валерия Александровна посвятила школе практически всю свою жизнь: "Перед моим лицом, мысленным взором, мелькают тысячи людей. Со многими общаемся... Но такого человека как Мехрибан ханум забыть трудно...Ею можно только гордиться и желать, чтобы неиссякаемая энергия никуда бы не покидала ее, а только прибавлялась. Пусть всегда будет здоровой, счастливой и радостной".