Гробница Амира Тимура: Проклятие, приведшее к началу мировой войны - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Самарканд. 27 октября. REPORT.AZ/ Самарканд - город, повидавший немало империй и великих полководцев. Основанный в 742 году до н.э. он видел Александра Великого, Чингисхана, Амира Тимура (Тамерлан), кстати, именно с именем последнего связан расцвет этого города и превращение его в музей под открытым небом.

Гробница Амира Тимура

Невозможно представить город без усыпальницы человеку, который этот город возвел в ранг одного из самых развитых, красивых и богатых на Великом Шелковом Пути. Амир Тимур возродил Самарканд, построив в нем множество памятников культуры, дошедших и до наших дней. В память о заслугах Амира Тимура, в честь него и семьи Амира Тимура была возведена усыпальница, сохранившаяся и по сей день. Ходят легенды, что вскрывшие могилу великого правителя советские ученые вместе с ним открыли и проклятие, которое затем привело к началу Великой Отечественной Войны. Через два дня после вскрытия могилы Тимура, в ночь на 22 июня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Многие связали это с открытием могилы Тимура. В Самарканде началась паника. Экспедицию срочно свернули, а останки Тимура и Тимуридов отправили на исследования в Москву. Кто-то верит в это, кто-то - нет, но легенда все же притягивает тысячи туристов к этому месту.

Площадь Регистан

Визитная карточка Самарканда - три величественные медресе на площади Регистан. Ансамбль из медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В здании, помимо религиозных книг, изучали и светские науки, что было несвойственно для медресе того времени. Окна медресе украшены решетками - шебеке. Сделано это для того, чтобы учащиеся медресе и торговцы на площади Регистана не могли видеть и слушать друг друга, а значит не отвлекались от своих дел. Здания украшены узорами из смальты, символами, присущими суфиям, а также надписями из Корана.

Мечеть Биби Хоным

Грандиозная соборная мечеть Амира Тимура, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Она была воздвигнута по приказу Тимура после его победоносного похода в Индию. Согласно легенде, мечеть получила своё название в честь любимой жены. Строение было разрушено временем, однако благодаря усилиям Узбекистана, за счет госбюджета, а также за счет зарубежных кредитов, мечеть, как и многие другие исторические комплексы, почти с нуля была восстановлена и приведена в первозданный вид.

Обcерватория Улугбека

Пожалуй одним из важных памятников культуры, если не по красоте, а по важности, можно назвать обсерваторию великого астронома Мирзо Улугбека. Знаменитый ученый, имевший в своем распоряжении обустроенную самыми последними достижениями того времени обсерваторию, сумел с точностью определить расположения на небесной карте 1700 звезд и собрать их в созвездия. До сегодняшнего дня сохранилась лишь часть секстанта, использовавшегося Улугбеком, однако его труды и научные исследования используются и сохраняют свою актуальность до сих пор.