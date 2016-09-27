ADEX 2016 - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку Экспо-Центре открылась 2-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2016.

Как сообщает Report, участвующий на выставке министр оборонной промышленности Явер Джамалов отметил, что предпринимаются важные шаги по укреплению оборонной мощи страны: "Сегодняшняя выставка является наглядным примером этому. Сегодня азербайджанская армия находится в числе самых сильных армий в регионе. В этом году на выставке представлены 260 наименований продукции. На нынешней выставке примут участие 250 компаний из 45 стран мира и 25 официальных представителей 20-ти стран".

Первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов зачитал письмо президента, адресованное участникам выставки.

В целом на выставке планируется демонстрация достижений в следующих направлениях: техника и вооружение Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, вооружение военной авиации, системы и средства ПВО, имущество и средства специального назначения, информационные технологии, космические технологии, административное и техническое обеспечение армии.

Отличительной особенностью этого выставочного проекта является полномасштабное экспонирование в рамках единой концепции широкого спектра современных средств защиты и обороны, охранной техники, систем промышленной, транспортной безопасности, защиты информации и связи, средств пожарной безопасности, средств спасения.

Выставку будет сопровождать насыщенная деловая программа: семинары, презентации, многочисленные двусторонние встречи с руководителями отраслевых министерств, компаний-производителей и заказчиков. Таким образом, выставка станет отличной площадкой для демонстрации новейших образцов вооружения и заключения новых соглашений в области международного военно-технического сотрудничества.

Отметим, что инициатором и организатором выставки является министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, поддержку выставке оказывает министерство обороны Азербайджанской Республики. В число организаторов ADEX входит компания “Caspian Event Organisers” (CEO).