    Милли Меджлис
    • 22 января, 2026
    • 14:30
    В Милли Меджлисе пройдет круглый стол о возможном влиянии ЧС на экосистему

    В Милли Меджлисе запланирован круглый стол, посвященный возможному влиянию чрезвычайных ситуаций на экосистему.

    Как сообщает Report, вопрос включен в рабочий план парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на весеннюю сессию 2026 года.

    План также включает слушания по вопросам (безопасного) управления отходами.

    Милли Меджлис слушания Экосистема чрезвычайные ситуации
    Milli Məclisdə fövqəladə halların ekosistemə mümkün təsirinə dair dəyirmi masa keçiriləcək
    Azerbaijani parliament plans roundtable on emergencies' impact on ecosystem

