Депутат призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам несовершеннолетних

Депутат Милли Меджлиса Мехрибан Велиева призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних

Депутат Милли Меджлиса Мехрибан Велиева призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявила на сегодняшнем заседании комитета по делам семьи, женщин и детей.

"Например, психологи занимаются психологическим здоровьем и реабилитацией детей. Однако остается пробел в регулировании отношений между семьей и учреждением, семьей и ребенком. Этим и будут заниматься социальные педагоги. Такой штат уже создан в Агентстве социальных услуг, Управлении по защите детей", - сказала она.