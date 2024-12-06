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Депутат призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам несовершеннолетних

Депутат призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам несовершеннолетних Депутат Милли Меджлиса Мехрибан Велиева призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних
Милли Меджлис
6 декабря 2024 г. 16:06
Депутат призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам несовершеннолетних

Депутат Милли Меджлиса Мехрибан Велиева призвала привлечь социальных педагогов к работе комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявила на сегодняшнем заседании комитета по делам семьи, женщин и детей.

"Например, психологи занимаются психологическим здоровьем и реабилитацией детей. Однако остается пробел в регулировании отношений между семьей и учреждением, семьей и ребенком. Этим и будут заниматься социальные педагоги. Такой штат уже создан в Агентстве социальных услуг, Управлении по защите детей", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı komissiyalarda sosial pedaqoqların təmsil olunması təklif edilir

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