Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Сообщивший о коррупции сможет потребовать защиты и получить компенсацию

    Милли Меджлис
    • 06 октября, 2026
    • 15:22
    Сообщивший о коррупции сможет потребовать защиты и получить компенсацию

    Лицо, сообщившее о коррупции, сможет потребовать защиты своей безопасности, а также безопасности близких родственников и родственников и получить компенсацию.

    Как передает Report, это предусмотрено новым законопроектом "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

    Документ обсуждается сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно законопроекту, сообщившие о коррупции лица смогут требовать сохранения конфиденциальности информации о них, защиты своей безопасности и безопасности близких родственников и родственников, а также запрета любых форм незаконного воздействия или несправедливого обращения в отношении них.

    Кроме того, им будет предоставляться профессиональная юридическая помощь за счет государства, они будут освобождаться от судебных расходов и смогут получать компенсацию за материальный и моральный ущерб, а также конфиденциальные консультации.

    Защиту таких лиц будут обеспечивать соответствующие государственные органы и учреждения, предусмотренные законопроектом.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Дело о коррупции Антикоррупционные меры
    Korrupsiya ilə bağlı məlumat verən şəxs təhlükəsizliyinin qorunmasını tələb edə, kompensasiya ala biləcək
    Corruption whistleblowers in Azerbaijan may receive state-funded legal aid and compensation
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей