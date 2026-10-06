Сообщивший о коррупции сможет потребовать защиты и получить компенсацию

Лицо, сообщившее о коррупции, сможет потребовать защиты своей безопасности, а также безопасности близких родственников и родственников и получить компенсацию.

Как передает Report, это предусмотрено новым законопроектом "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

Документ обсуждается сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, сообщившие о коррупции лица смогут требовать сохранения конфиденциальности информации о них, защиты своей безопасности и безопасности близких родственников и родственников, а также запрета любых форм незаконного воздействия или несправедливого обращения в отношении них.

Кроме того, им будет предоставляться профессиональная юридическая помощь за счет государства, они будут освобождаться от судебных расходов и смогут получать компенсацию за материальный и моральный ущерб, а также конфиденциальные консультации.

Защиту таких лиц будут обеспечивать соответствующие государственные органы и учреждения, предусмотренные законопроектом.