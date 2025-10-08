Сахиба Гафарова: Торговые отношения Азербайджана и Хорватии продолжают расти

Торговые отношения Азербайджана и Хорватии продолжают расти, особое место во взаимной торговле занимает энергетика.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на совместном брифинге с хорватским коллегой Горданом Яндроковичем в Баку.

Гафарова отметила, что встреча стала историческим событием, поскольку впервые за последние 11 лет состоялся официальный визит на высшем парламентском уровне между двумя государствами.

"Между двумя странами наблюдается высокий уровень взаимной торговли, при этом энергетика занимает особое место в экономических отношениях. Азербайджан экспортирует газ в 10 европейских стран, включая 8 стран ЕС, среди которых и Хорватия. Регулярно проводятся обсуждения по расширению сотрудничества, в том числе в рамках деятельности Совместной комиссии по поощрению экономических связей", - подчеркнула Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса отметила существующий потенциал для укрепления межпарламентских связей и выразила уверенность, что визит Яндроковича является ярким подтверждением обоюдного стремления к реализации этого потенциала.

"Мы пригласили наши группы дружбы к более активному взаимодействию. Важно увеличить число взаимных визитов депутатов, а также укреплять контакты делегаций в международных парламентских организациях и оказывать поддержку по вопросам взаимного интереса", - сказала она.