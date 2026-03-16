    Сахиба Гафарова обсудила с послом Китая в Баку развитие межпарламентских связей

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Китая в Азербайджане Лу Мэй.

    На встрече стороны выразили удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства между двумя странами.

    Кроме этого, отмечено, что межпарламентские связи составляют важную составляющую отношений между странами, подчеркнута важность развития межпарламентского сотрудничества, в том числе связей между группами дружбы и комитетами парламентов.

    Также были рассмотрены возможности углубления отношений.

    "Стороны на встрече отметили, что Азербайджан и Китай сотрудничают также в рамках международных организаций, и подчеркнули, что страны неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга", - подчеркивается в сообщении.

