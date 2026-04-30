Сахиба Гафарова обсудила с британским послом межпарламентские и экономические связи

Великобритания является крупнейшим инвестиционным партнером Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе встречи с послом Соединенного Королевства в Азербайджане Фергусом Олдом.

Была подчеркнута важность визитов на высшем уровне для формирования повестки двустороннего сотрудничества. В данном контексте были упомянуты визиты президента Ильхама Алиева в Британию, участие премьер-министра Кира Стармера в COP29 в Баку, а также другие контакты на высоком уровне.

Отмечено, что экономические связи остаются одной из ключевых составляющих двусторонних отношений, в особенности в сфере энергетики.

Также было указано, что рабочая группа Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Соединенным Королевством является одной из крупнейших. Сахиба Гафарова подчеркнула значение взаимных визитов и диалога для дальнейшего расширения данного сотрудничества.

Посол Фергус Олд выразил удовлетворение уровнем партнерства и отметил, что взаимодействие успешно развивается, при этом имеют перспективы для дальнейшего разширения сотрудничества в энергетике, альтернативной энергии, образовании, высоких технологиях и других сферах.