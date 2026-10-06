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    Сахиба Гафарова: Азербайджан привержен укреплению связей в исламском мире

    Милли Меджлис
    • 06 октября, 2026
    • 10:32
    Сахиба Гафарова: Азербайджан привержен укреплению связей в исламском мире

    Азербайджан, принимая председательство в Парламентском союзе Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС), руководствовался принципами мира, справедливости, толерантности и человеческого достоинства, а также устойчивого и инклюзивного развития.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на координационном заседании ПС ОИС в Танзании.

    Спикер отметила, что 20-я сессия Конференции ПС ОИС успешно прошла в июне этого года в Баку, после чего Милли Меджлис принял председательство в организации.

    "Это председательство отражает приверженность Азербайджана укреплению солидарности и тесных связей в исламском мире. Опыт показывает, что страны из разных регионов, придерживающиеся различных позиций, могут работать вместе, уделяя внимание консультациям, взаимному уважению и общим интересам", - сказала она.

    Председатель Милли Меджлиса также отметила, что региональные перспективы должны занимать более значимое место в широком международном парламентском диалоге.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова Организация исламского сотрудничества (ОИС)
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