Сахиба Гафарова: Азербайджан привержен укреплению связей в исламском мире

Азербайджан, принимая председательство в Парламентском союзе Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС), руководствовался принципами мира, справедливости, толерантности и человеческого достоинства, а также устойчивого и инклюзивного развития.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на координационном заседании ПС ОИС в Танзании.

Спикер отметила, что 20-я сессия Конференции ПС ОИС успешно прошла в июне этого года в Баку, после чего Милли Меджлис принял председательство в организации.

"Это председательство отражает приверженность Азербайджана укреплению солидарности и тесных связей в исламском мире. Опыт показывает, что страны из разных регионов, придерживающиеся различных позиций, могут работать вместе, уделяя внимание консультациям, взаимному уважению и общим интересам", - сказала она.

Председатель Милли Меджлиса также отметила, что региональные перспективы должны занимать более значимое место в широком международном парламентском диалоге.