Парламент одобрил сдачу в аренду земель аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре

Сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях Азербайджана будут предоставляться в аренду субъектам предпринимательства на основе инвестиционных конкурсов в порядке, установленном специальным органом исполнительной власти.

Сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях Азербайджана будут предоставляться в аренду субъектам предпринимательства на основе инвестиционных конкурсов в порядке, установленном специальным органом исполнительной власти.

Как сообщает Report, предлагаемые дополнения и изменения в закон "Об аренде земли" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечено, что в будущем планируется определение объема земель, которые могут стать предметом земельной реформы и останутся в государственной собственности, рациональное распределение земель в пределах административно-территориальных границ соответствующих населенных пунктов по мере их создания, а также организация инфраструктуры (орошение, мелиорация, электричество и т.д.).

На следующем этапе предусматривается привлечение инвесторов, а также предоставление земель в пользование жителям, поселившимся в населенных пунктах в пределах границ сельских и поселковых территориальных единиц.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление жителям сельских и поселковых территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов сельскохозяйственных земель, расположенных вблизи населенных пунктов, в аренду на льготных условиях в соответствии с правилами, установленными специальным органом исполнительной власти, для посева однолетних и многолетних культур.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.