О нас

Парламент одобрил сдачу в аренду земель аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре

Парламент одобрил сдачу в аренду земель аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре Сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях Азербайджана будут предоставляться в аренду субъектам предпринимательства на основе инвестиционных конкурсов в порядке, установленном специальным органом исполнительной власти.
Милли Меджлис
18 октября 2024 г. 14:42
Парламент одобрил сдачу в аренду земель аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре

Сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях Азербайджана будут предоставляться в аренду субъектам предпринимательства на основе инвестиционных конкурсов в порядке, установленном специальным органом исполнительной власти.

Как сообщает Report, предлагаемые дополнения и изменения в закон "Об аренде земли" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечено, что в будущем планируется определение объема земель, которые могут стать предметом земельной реформы и останутся в государственной собственности, рациональное распределение земель в пределах административно-территориальных границ соответствующих населенных пунктов по мере их создания, а также организация инфраструктуры (орошение, мелиорация, электричество и т.д.).

На следующем этапе предусматривается привлечение инвесторов, а также предоставление земель в пользование жителям, поселившимся в населенных пунктах в пределах границ сельских и поселковых территориальных единиц.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление жителям сельских и поселковых территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов сельскохозяйственных земель, расположенных вблизи населенных пунктов, в аренду на льготных условиях в соответствии с правилами, установленными специальным органом исполнительной власти, для посева однолетних и многолетних культур.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı aqrar təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi birinci oxunuşda təsdiqlənib

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi